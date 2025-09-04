پخش زنده
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از طرح تقاطع غیرهمسطح تصفیه شکر اهواز و راههای ارتباطی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به همراه یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح تصفیه شکر و راههای ارتباطی آن بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: عرض آسفالت مسیر در این طرح ۱۱ متر طراحی شده و طول کل راه به ۴.۲ کیلومتر میرسد. تاکنون پروژه به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۷ درصد رسیده و با تکمیل آن، بخش قابلتوجهی از مشکلات ترافیکی محدوده تصفیه شکر و مسیرهای منتهی به آن برطرف خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تسریع در روند اجرا و بهرهبرداری بهموقع از پروژه تأکید کرد و این طرح را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حملونقلی استان خوزستان دانست.