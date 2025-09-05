پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهرگفت: ۵۳ نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قبول شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی افزود:از این تعداد ۱۳ نفر در مدارس تیزهوشان و ۴۰ نفر در مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدند.
وی یادآورشد: این نهاد با ارائه خدمات تخصصی مشاوره تحصیلی به دانشآموزان مستعد برای شرکت در آزمون استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی در قالب کمکهای علمی و معنوی از آنها پشتیبانی میکند.
محبی گفت: پارسال۸۱ نفر دانش آموز تحت حمایت این نهاد به مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی راه یافتند که ۱۱ نفر در مدارس استعدادهای درخشان و ۷۰ نفر نیز در مدارس نمونه دولتی قبول شدند.
وی با اشاره به حمایت فرهنگی کمیته امداد با ارائه خدمات تخصصی به دانش آموزان مستعد پایههای ششم و نهم برای شرکت در آزمون سمپاد و نمونه دولتی، ادامه داد: با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، برنامههای تخصصی با همکاری موسسات علمی فرهنگی همچنین برگزاری آزمونهای شبیه سازی شده با شرایط آزمون اصلی و جلسات انگیزشی، از جمله برنامههای فرهنگی کمیته امداد برای این دانش آموزان است.
محبی تعداد کل دانش آموزان تحت حمایت در سطح استان را نزدیک به ۱۱ هزار نفر اعلام کرد و با قدردانی از مساعدت خیران در تامین و ایجاد بسترهای آموزشی و تربیتی برای فرزندان تحت حمایت این نهاد، گفت: عموم خیراندیشان استان میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری، مساعدتهای نقدی خود را جهت کمک به دانشآموزان نیازمند از طریق واریز به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ نزد بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین از طریق آنی پرداخت با شماره گیری کد ussd شماره گیری #۰۷۷*۸۸۷۷* واریز نمایند.