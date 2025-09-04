مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان، از برگزاری رویداد ملی توربو فروش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملائی هزاروندی بیان کرد: این رویداد با اجرای سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی به‌صورت وبیناری، همزمان با سراسر کشور در خوزستان برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این رویداد ملی، علاوه بر اجرای وبیناری، در استان خوزستان به‌صورت حضوری نیز در شهر‌های اهواز و اندیمشک برگزار خواهد شد.

او افزود: هدف از این رویداد، ترویج مهارت‌های فروش اینترنتی و توانمندسازی علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های آنلاین است.

ملائی هزاروندی ادامه داد: این رویداد که تحت عنوان «کارافن؛ از خانه تا بازار، از مهارت تا کسب‌وکار» برگزار می‌شود، بخشی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای وفاق برای سرمایه‌گذاری و توسعه مهارت‌آموزی تحت شعار «ایران ماهر» است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان بیان کرد: افتتاحیه سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مراسم که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، حسن سیرالی، استاد دانشگاه تهران، مالک برند اسباب‌بازی ماتی لوس و داور برنامه میدان، نیز به‌عنوان مدرس این رویداد وبیناری حضور خواهد داشت.

ملائی هزاروندی خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های فروش اینترنتی و توسعه کسب‌وکار‌های خود در فضای آنلاین و نیز ایجاد ارتباط میان مهارت‌آموزان و فعالان حوزه کسب‌وکار خواهد بود.