به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ثبت نام از متقاضیان احراز تصدی این هیئت ورزشی تا ۲۲ شهریور ادامه دارد.

علاقمندان نامزدی ریاست هیئت ژیمناستیک می توانند برای ثبت نام به دفتر امور مجامع مستقر در اداره ورزش و جوانان استان همدان مراجعه کنند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)، دارا بودن حداقل سن (۲۸) سال و حداکثر (۷۰) سال، دارا بودن حداقل چهار سال سابقه مدیریت اجرایی (بهمراه مستندات)، دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت، بدون تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی که براساس احکام قضایی صادر شده و عدم اعتیاد از جمله شرایط لازم جهت ثبت نام کاندیدا است.