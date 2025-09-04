به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شورای شهر صدرا گفت: پارک جدید ملاصدرا در زمینی به مساحت ۹ هکتار و هزینه ۲۲۵ میلیارد تومان با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان و دستیابی به استاندارد‌های بالاتر محیط زیستی در شهر صدرا افتتاح شد.

مهدی کشاورزی افزود: با افتتاح این طرح، سرانه فضای سبز صدرا را به عدد پنج مترمربع برای هر شهروند نزدیک کرده که از حداقل میانگین کشوری ۲ مترمربع عقب هستیم.

رییس شورای اسلامی شهر صدرا بیان کرد: با افتتاح طرح‌های عمرانی فضای سبز، پیش بینی می‌شود تا ۲ سال آینده به سرانه استاندارد هفت متر مربع به ازای هر شهروند خواهیم رسید.

شهر صدرا در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.