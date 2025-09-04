به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهلا محمدحسینی، افزود: این رویداد روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رویداد با شعار «ایران عزیز من، جوان بمان» و با هدف ترویج سیاست‌های جمعیتی، ارتقای سطح آگاهی خانواده‌ها، معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و تقدیر از فعالان این حوزه برگزار می شود.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری گفت: سومین دوره این جایزه ملی در هفت محور اصلی شامل خانواده، رسانه، مدیران، نخبگان، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برگزار می‌شود.

محمدحسینی با بیان اینکه فعالان حوزه جمعیت می‌توانند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه ملی جمعیت به نشانی www.jayezeh.setadjamiat.ir ثبت‌نام کنند ادامه داد: فرم‌های مربوط به ملاک‌های ارزیابی و مستندات موردنیاز در همین سامانه بارگذاری شده است.

محمدحسینی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان پس از تکمیل و ارسال فرم‌ها می‌بایست نسخه‌ای از مستندات خود را برای ارزیابی استانی به شماره ۰۹۳۳۹۶۹۳۸۷۹ در پیام‌رسان ایتا (دفتر امور زنان و خانواده استانداری) ارسال کنند.

وی با دعوت از فعالان حوزه جمعیت، خانواده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های ملی و محلی برای حضور در این رویداد گفت: این رویداد بستری مناسب برای معرفی دستاورد‌های استان در تحقق سیاست‌های جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده است.