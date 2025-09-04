به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حضرت آیت الله نوری همدانی به مناسبت در گذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد سلیمیان (رحمت‌الله‌علیه) پیامی صادر کرد.

متن پیام معظم‌له بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم متقی مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد سلیمیان «رحمة‌الله‌علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

آن شخصیت محترم سالیان متمادی عمر با برکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) گذراند و توانست از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آخوند ملا علی همدانی (رضوان الله تعالی علیه) استفاده نماید.

اینجانب درگذشت این روحانی محترم را به حوزه علمیه و اهالی «دارالمؤمنین» همدان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی