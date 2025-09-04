عملیات اجرایی قطعه دوم طرح عمرانی جاده ارتباطی لنده - تراب در شهرستان لنده با ۸۰ درصد پیشرفت در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محور ارتباطی لنده - تراب با بیش از ۱۲ کیلومتر حلقه اتصال به جاده ارتباطی دهدشت - پاتاوه است که این مهم در سه قطعه اول از جاده تاوه - دهدشت تا روستای تراب، قطعه دوم از روستای تراب تا روستای بنه بلوط و قطعه سوم از روستای بنه بلوط تا شهر لنده است که قطعه اول آن با مشارکت بنیاد علوی و راهداری به اتمام رسید و زیر بار ترافیکی رفت. عملیات اجرایی قطعه دوم جاده ارتباطی لنده - تراب به طول سه کیلومتر با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است که هم اکنون بیش از ۲/۵ کیلومتر آن بهطور ۱۰۰ درصد زیرسازی و آماده بیسریزی و در ادامه آن آسفالت است.