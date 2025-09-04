زوجی جوان در گلزار شهدای بابل زندگی مشترک خود را با مهریه ۱۴ سکه و یک سفر حج آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیستوچهارمین مراسم عقد در گلزار شهدای شهرستان بابل با حضور یک زوج جوان در فضایی معنوی با حضور خانوادهها، مسئولان محلی و جمعی از مردم برگزار شد.
این مراسم با تلاوت قرآن کریم و صلوات خاصه آغاز شد و عروس و داماد در گلزار شهدای معتمدی، پیمان زندگی مشترک بستند تا آغاز زندگیشان با یاد ایثار و شهادت همراه باشد.
مهریه این ازدواج، ۱۴ سکه بهار آزادی و یک سفر حج تمتع تعیین شد؛ اقدامی نمادین که مورد تحسین حاضران قرار گرفت و نشانهای از پایبندی به ارزشهای دینی و ملی بود.
محمدزاده، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بابل، با اشاره به معنویت این مراسم گفت: برگزاری عقد در کنار مزار شهدا، ادای دین کوچکی به جانفشانیهای آنان است و امیدواریم این زندگی با برکت الهی همراه باشد.
وی افزود: انتخاب مهریه با توافق دو خانواده و با هدف ترویج فرهنگ اسلامی صورت گرفت. سفر حج نیز آرزوی دیرینه هر مسلمان است و امیدواریم برای این زوج جوان محقق شود.
در پایان مراسم، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد شهدا را گرامی داشتند و مراسم با پذیرایی از مهمانان به پایان رسید.