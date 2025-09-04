به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در اجلاسیه شهدای ورزشکار با اشاره به اینکه ورزشکاران، نعمتی برای جامعه اسلامی هستند گفت: ورزشکار ایرانی نماد بصیرت، نجابت و محبت است و دلش برای ملت می‌تپد.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه ورزشکار ایرانی با بصیرت ورزش را پذیرفته و سراسر وجودش را محبت فرا گرفته است افزود: نجابت ورزشکار ایرانی ریشه در مکتب علوی و زینبی دارد و این نجابت نه تنها در رفتار فردی، بلکه در منش اجتماعی آنها نیز نمایان است.

وی با بیان اینکه ورزشکار ایرانی پس از کسب مقام قهرمانی، با افتخار آن را به رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و ملت ایران اهدا می‌کند گفت: مسئولان با حمایت از خواهران و برادران ورزشکار به مسائل اشتغال ورزشکاران اهمیت ویژه بدهند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان هم در این مراسم گفت: ۴۰۰ ورزشکار در ۸ سال دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

جهانبخش آرمان افزود: تا زمانی که روحیه شهادت طلبی در جامعه باشد این کشور از دسیسه ابرقدرت‌ها در امان خواهد ماند وآرامش ما مرهون خون شهداست.

سرهنگ اصلاحی مسئول سازمان بسیج ورزشکاران گیلان هم گفت: حضور پرشور خانواده‌های شهدا و شخصیت‌های ورزشی در این مراسم، پیوند نسل‌های گذشته و آینده را در مسیر افتخار و مقاومت مستحکم‌تر می‌سازد.