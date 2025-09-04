با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح توسعه مجموعه سایت پارک علم و فناوری همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پارک علم و فناوری همدان گفت: این طرح شامل سالن جلسات، ۱۱ فضای کارگاهی و فضای کار اشتراکی و ۳۴ واحد اداری برای استقرار واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان و راه اندازی مرکز هوش مصنوعی است.

ابراهیم احمدی افزود: این طرح با ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیربنا و صرف ۶۸ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

همزمان ساخت پارکینگ پارک علم و فناوری همدان نیز آغاز شد.

در حاشیه این مراسم هم تولیدات ۶۰ واحد فناور به نمایش گذاشته شد.