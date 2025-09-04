رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: تولید داده‌های اکتشافی معادن، ۱۵ همت سرمایه نیاز دارد که با برنامه ریزی انجام شده، سرمایه بخش خصوصی به این بخش هدایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته آقای اسماعیلی؛ این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده که خطرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی به صفر برسد.

علاوه بر بسته‌های سرمایه گذاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم ۳۰ بسته سرمایه گذاری اکتشافات معدنی به ارزش ۱۸ و نیم همت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی تعریف کرده است.