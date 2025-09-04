به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هدف از برگزاری این رویداد را آگاهی‌بخشی به مردم از خدمات دستگاه‌های زیر مجموعه کار و خدمت‌رسانی به جامعه بانوان در مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد.

صلواتی، افزود: غربالگری، سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، خدمات مشاوره، آموزش فنی و حرفه‌ای، خدمات کاریابی، پوشش بیمه روستایی و زنان خانه‌دار، توانمندسازی زنان، میز خدمت یارانه و کالا برگ، معرفی خدمات اورژانس اجتماعی، توسعه پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی، میز خدمت کسب‌وکار‌های تعاونی، مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین خدمات مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری از جمله برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

ویسانی مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ نفر از بانوان و مردم این روستا از خدمات تخصصی این رویداد جهادی بهره‌مند شدند، گفت: این استقبال نشان‌دهنده ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی در مناطق کم برخوردار است.