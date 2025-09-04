ساخت سریالی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان از ساخت سریال برای معرفی جاذبههای گردشگری کهگیلویه و بویراحمد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، امیرحسینی با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس سازمان صدا و سیما به استان از تلاش برای کلید زدن سریالی برای معرفی استان خبر داد و گفت: سریال نون خ به خوبی توانست جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای استانهای غربی را معرفی کند لذا در تلاش هستیم با تولید یک سریال، استان را در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی معرفی کنیم.
وی در واکنش به سوالی در مورد توهین به قوم لر در سریال سووشون نرگس آبیار گفت: کارگردان فیلم عذرخواهی کرده امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.