به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسم هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) در شهرستان‌های خنج، اوز و دیگر مناطق سنی نشین جنوب فارس با آذین بندی و چراغانی معابر عمومی، اماکن مذهبی و بقاع متبرکه و پخش نقل و شیرینی برگزار می‌شود.

این مراسم هر سال با حضور مردم، مسوولان و میهمانانی از شیراز و شهرستان‌های لار، گراش، اوز، جویم، لامرد، مهر، قیروکارزین و جهرم در شب ۱۲ ربیع الاول با اجتماع در مسجد جامع خنج آغاز می‌شود و تا ۱۷ ربیع الاول ادامه دارد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.