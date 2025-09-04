هفته دولت با حضور سخنگوی دولت در شهرستان تفرش و اجرای مراسم کلنگزنی نیروگاه خورشیدی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سفر یک روز سخنگوی دولت به شهرستان تفرش، مراسم کلنگزنی طرح نیروگاه تولید برق خورشیدی ۲۰ مگاواتی در منطقه گردنه خرازان برگزار شد.
همچنین، نشستی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با بدنه مردمی دولت و شنیدن نظرات و پیشنهادات فعالان و حامیان دولت در شهرستان تفرش برگزار شد و هماندیشی در خصوص مسائل مختلف از جمله پیشرفتهای شهرستان، چالشهای موجود و راهکارهای توسعه تفرش تبادل نظر شد.