مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشست تخصصی با فعالان موسسات آموزشی گردشگری بر ضرورت تعامل مستمر، ارتقای کیفیت آموزش‌ها و بازنگری ساختار آموزشی در حوزه گردشگری تاکید کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ولی تیموری، در نشست هم اندیشی با مدیران آموزشگاه‌های گردشگری استان فارس هدف اصلی نشست را بررسی مسائل و چالش‌های موسسات آموزشی و شنیدن نظرات فعالان این حوزه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر و موثر با بخش‌های مختلف آموزش گردشگری، اعلام کرد که برای حل مشکلات و پیگیری امور، زمان‌بندی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

تیموری، این نشست را جلسه تخصصی با عناصر تشکل‌های آموزشی دانست و تاکید کرد که نظرات و پیشنهادات ارائه شده، در تدوین راهبرد‌های کلان آموزش گردشگری کشور مدنظر قرار گرفته است. وی از آغاز تدوین سند توسعه منابع انسانی و ظرفیت‌سازی آموزشی در تهران خبر داد و افزود که این سندمبنای برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد بود.

او همچنین به اهمیت پوشش و توجه به فعالان آموزشی خارج از پایتخت اشاره کرد و گفت: «برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی باید متناسب با نیاز‌های استانی و منطقه‌ای تدوین شود تا پاسخگوی واقعیت‌های کشور باشد.»

در بخش دیگری از سخنان خود، او به چالش‌های حقوقی و ساختاری موسسات آموزشی پرداخت و تصریح کرد که با توجه به قوانین موجود، موسسات آموزشی گردشگری در استفاده از برخی مزایا و تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و لزوم تعیین مرجعیت تخصصی گردشگری در این حوزه ضروری است.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد که سرفصل‌ها، مدرسین و عناوین درسی باید تحت نظارت مرجع تخصصی حوزه گردشگری تایید شوند تا کیفیت آموزش حفظ شود.

تیموری با اشاره به ضعف بدنه آموزشی و ضرورت ارتقای کیفیت، گفت: آموزش نباید صرفاً به ثبت نام و دریافت شهریه محدود شود بلکه باید دارای خروجی و کاربردی باشد.

او بر لزوم همکاری موسسات آموزشی با یکدیگر و سایر تشکل‌های صنفی تاکید کرد و خواستار حمایت ویژه از موسسات آموزشی در شهرستان‌ها شد.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:از دیگر محور‌های مورد توجه دفتر آموزش گردشگری می‌توان به بازنگری دستورالعمل‌ها و سرفصل‌ها، تسریع در صدور مدارک، برگزاری آزمون‌های جامع و اصلاح ساختار مالی و حقوقی موسسات اشاره کرد.

ولی تیموری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده آموزش گردشگری، از همکاری و مشارکت فعالان این حوزه دعوت کرد تا با هم‌افزایی بتوانند گام‌های مؤثری در ارتقای کیفیت و توسعه پایدار گردشگری کشور بردارند.