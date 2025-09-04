بهینهسازی رایگان موتورخانههای اداری و مسکونی دنا
با هدف صرفهجویی در مصرف گاز و کاهش هزینهها موتورخانههای اداری و مسکونی شهرستان دنا بهصورت رایگان بهینهسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره گاز دنا گفت: این طرح به مشترکینی ارائه خواهد شد که پیشتر در سامانه بهینهسازی مصرف سوخت شرکت گاز ثبتنام کردهاند. حسین آزادیخواه افزود: خدمات بهینهسازی تا سقف معینی که بر اساس زیربنای مفید و تأییدشده موتورخانه مشخص می شود، بهصورت کاملاً رایگان و با همکاری پیمانکاران مجرب انجام می شود. وی تأکید کرد: اولویت ارائه این خدمات ارزشمند، با مشترکانی است که سوابق خوبی در پرداخت بهموقع قبوض گاز خود داشته باشند. آزادیخواه گفت: متأسفانه، در صورت عدم پرداخت بهموقع قبوض، امکان بهرهمندی از این طرح برای مشترکان وجود نخواهد داشت. وی هدف اصلی این طرح را “افزایش عملکرد موتورخانهها، صرفهجویی چشمگیر در مصرف گاز طبیعی و به تبع آن، کاهش محسوس هزینههای انرژی برای خانوارها و ادارات در فصول سرد سال” عنوان کرد.