پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه سیزدهم شهریور_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای اندیمشک ۱۵۴، بهبهان ۱۶۴ و هویزه ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۲، آغاجری ۱۳۱، اندیکا ۱۰۱، اهواز ۱۰۸، خرمشهر ۱۴۸، دزفول ۱۱۴، رامهرمز ۱۰۵، شوش ۱۱۷ و ماهشهر ۱۲۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی میشود، بر اساس این تقسیم بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.