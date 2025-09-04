به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در میان بیش از دو هزار تعاونی استان مرکزی، هستند تعاونی‌هایی که موفق‌ترین نام گرفته و برای شش سال متوالی گزینه تعاونی نمونه نام گرفتند.

شمشیریان یکی از مدیران این تعاونی هاست که در کمتر از ۱۰ سال فعالیت بریا بیش از ۱۰۰ سرپرست خانوار خانه ساختندتا سقفی بالای سر بیش از ۶۰۰ شهروند اراک باشد.

مدیر عامل این تعاونی مسکن با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است، افزود: وحدت و همدلی رمز موفقیت این تعاونی مسکن تا کنون بوده وزین پس نیز با همین رمز کار ادامه می‌یابد.

او شرط اعضا برای خانه دار شدن را مستاجری و نداشتن خانه دانست و گفت: تعاونی‌ها حلقه مفقوده اقتصاد کشور است که باید با حمایت از آن توجه بیشتری به این بخش پویای اقتصادی شود.