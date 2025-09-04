رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: تولید داده‌های پایه یکی از کم هزینه ترین، اما خطرپذیرترین بخش سرمایه گذاری در زنجیره معدنی است، پس برای کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشافات معدنی، تولید داده‌های پایه را به صورت استاندارد انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، داریوش اسماعیلی افزود: تولید این داده‌ها حداقل به ۱۵ همت سرمایه گذاری نیاز دارد که از عهده دولت خارج است به همین منظور برنامه‌هایی تدوین شده است که از مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی محدوده‌های معدنی استفاده شود.

وی گفت: در این خصوص برای ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع بسته سرمایه گذاری تعریف کرده‌ایم که این بسته‌ها از ۵ هزار کیلومتر مربع تا ۳۰ هزار کیلومتر مرمربع را شامل می‌شود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران با اشاره به تدوین شرح خدمات بخش خصوصی در این بسته‌های سرمایه گذاری گفت: در مرحله بعدی معاونت معدنی وزارت صمت، آگهی جذب مشارک بخش خصوصی را اعلام می‌کند تا بین بخش خصوصی، معاونت معدنی و سازمان زمین شناسی قرارداد امضاء شود.

آقای اسماعیلی با بیان اینکه در این مرحله فقط سرمایه مهم است و تخصص مدنظر نیست گفت: بعد از اینکه سرمایه گذار و مشارک مشخص شد آنوقت سرمایه گذرار باید شرکت متخصص در امر اکتشاف را معرفی کند و متخصصان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی صلاحیت حرفه‌ای این شرکت‌ها را احراز و بر عملکرد آنها هم نظارت خواهند کرد.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران با بیان اینکه بسته‌های تعریف شده به ارزش ۳۰ همت است ابراز امیدواری کرد تا پایان سال حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در بخش اکتشاف جذب شود.

آقای اسماعیلی در خصوص مشوق‌هایی که برای ترغیب بخش خصوصی در نظر گرفته شده افزود: در بسته‌های سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری برای بخش خصوصی به صفر رسیده است و این بسته‌ها طوری طراحی شده که بخش خصوصی هر مبلغی که بیاورد برایش عایدی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در صورتیکه عایدی نداشته باشد معاونت امور معدنی وزارت صمت از داشته‌های خودش در نقاط دیگر، معادل سرمایه گذاری انجام شده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد بنابراین ریسک برای بخش خصوصی صفر خواهد بود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: بنا به تجربه و همچنین مطالعات انجام شده، امکان ندارد نقطه‌ای از کشور اکتشافی انجام شود، اما مواد معدنی کشف نشود بنابراین عایدی بخش خصوصی در این سرمایه گذاری قطعی خاوهد بود.

آقای اسماعیلی گفت: فرایند سرمایه گذاری و اکتشاف تحت نظارت کارشناسان این سازمان طراحی می‌شود و حتما عایدات خواهد داشت.

علاوه بر بسته‌های سرمایه گذاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با محوریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) هم ۳۰ بسته سرمایه گذاری اکتشافات معدنی به ارزش ۱۸ و نیم همت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی تعریف کرده‌اند و هم اکنون مرحله نخست آن به مزایده گذاشته شده است.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در خصوص تفاوت بسته‌های سرمایه گذاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بسته‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: در بسته‌های ایمپاسکو محدوده‌هایی را که به پروانه کشف رسیده‌اند به مزایده عمومی می‌گذارند یعنی در محدوده‌ای مشخص که ظرفیت مدعنی آن شناسایی شده، از وزارت صمت پروانه کشف گرفته‌اند، استعلام‌ها را هم انجام داده‌اند و سرمایه گذار مستقیم برای اکتشاف می‌رود.

آقای اسماعیلی افزود: در بسته‌های ما، زمینی که کاری روی آن انجام نشده یا اگر کار انجام شده داده هایش تکمیل نشده است و داده‌های مطالعاتی اش نزدیک به صفر است و سرمایه گذار باید از صفر شروع کند.

وی گفت: محدوده‌های ما در هر بسته حداقل ۵ هزار کیلومترمربع است و تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع هم خواهد بود ولی بسته‌های ایمیدرو در حد چند کیلومترمربع است.