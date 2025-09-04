پخش زنده
پلیس خوزستان با اجرای طرحهای امنیتی در چند شهرستان استان، دهها هزار لیتر سوخت و محمولههای قاچاق را کشف و تعدادی متهم و سارق حرفهای را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی چند روز گذشته پلیس خوزستان در راستای اجرای طرحهای برخورد با پدیده قاچاق، دستگیری مجرمان متواری، مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی، موفق به کشف و توقیف چندین محموله قاچاق، دستگیری سارقان حرفهای و متهمان تحت تعقیب و همچنین توقیف وسایل نقلیه متخلف در شهرهای مختلف استان شد. این اقدامات در شهرستانهای اهواز، آبادان، هندیجان، دزفول و اندیمشک انجام شده و فرماندهان انتظامی بر تداوم طرحهای امنیتی و همکاری با دستگاه قضائی برای ایجاد آرامش پایدار در سطح استان تأکید کردند.
رمضان گورویی فرمانده انتظامی آبادان، اظهار کرد: طرح دستگیری محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب پس از هماهنگی قضائی به مدت یک هفته توسط پلیسهای تخصصی و یگانهای انتظامی به مرحله اجرا درآمد. وی افزود: مأموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه ۱۶ نفر از این افراد که سابقه سرقت، تیراندازی غیرمجاز و کلاهبرداری داشتهاند را شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.