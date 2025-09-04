پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر پیگیری ویژه این وزارتخانه برای تسریع در تأمین خودروی ویژه جانبازان تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سیدمحمد اتابک و سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز در دیداری مشترک، روند تصمیمات و مفاد صورتجلسات مربوط به تأمین خودروی ویژه جانبازان را بررسی کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار گفت: معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با تعیین پنج مسئول به صورت ویژه، موضوع تامین خودروی جانبازان را در تعامل مستقیم با دیگر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی پیگیری میکند.
در این نشست، گزارشی از پیگیری مصوبات قبلی توسط معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت ارائه شد. این گزارش، تعامل وزارت صمت با دستگاههای اجرایی دخیل از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک، پلیس راهور و بانک مرکزی را برای تسریع در روند تأمین خودرو نشان میدهد.
بر اساس مستندات ارائه شده در این گزارش، اقدامات لازم برای تأمین ارز باقیمانده و واردات خودروهای ویژه جانبازان در دست اقدام است. این فرآیند با هماهنگی دقیق بخشهای اجرایی مسئول، در دستور کار قرار دارد تا مشکلات مربوط به واردات این خودروها به سرعت برطرف شود.
سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در پایان این نشست از پیگیری مستقیم وزیر صمت و حضور فعال وی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق جانبازان و تسریع اقدامات صورت گرفته از ابتدا تاکنون، قدردانی کرد.