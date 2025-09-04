مبین امیری و فراز شکیبا، نمایندگان ایران در رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر نوجوانان و جوانان اسلوونی و کرواسی، مجموعاً ۴۲۳ امتیاز برای کشورمان به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر نوجوانان و جوانان در کشور‌های اسلوونی و کرواسی به پایان رسید و مبین امیری و فراز شکیبا نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۴۲۳ امتیاز از این رقابت‌ها شدند.

روز گذشته در آخرین روز مسابقات کانتندر زیر ۱۵ سال کرواسی مبین امیری در مصاف با حریف تایپه‌ای با باخت ۳ بر ۲ و در گیم پنجم با امتیاز ۱۲ - ۱۰ موفق به صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات نشد. امیری در مجموع این دو مسابقه در بخش زیر ۱۵ سال ۴۳ امتیاز و در رده زیر ۱۷ سال با درخشش در رقابت‌های کرواسی موفق شد ۲۳۸ امتیاز کسب نماید.

فراز شکیبا دیگر ملی پوش کشورمان روز گذشته برای راهیابی به جمع ۸ بازیکن برتر زیر ۱۵ سال مغلوب حریف چینی شد. شکیبا در دو مسابقه اسلوونی و کرواسی موفق شد در رده زیر ۱۵ سال ۷۰ امتیاز و در رده زیر ۱۷ سال ۱۱۵ امتیاز بدست آورد.

هدایت این دو بازیکن در این دو مسابقه برعهده پیمان حسنی بود.

در این رقابت‌ها کشور‌های مطرح تنیس روی میز جهان همچون چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، ایتالیا و چین تایپه حضور دارند.