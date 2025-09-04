پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در جریان سفر به قطر با امیر دولت این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه ادامه نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسلکشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگافروزی و سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی گفتوگو و تبادل نظر شد.