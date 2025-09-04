امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تعیین تکلیف کالاهای قاچاق با سامانه سیات

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳- ۱۶:۳۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
خبرهای مرتبط

تعیین تکلیف سریع کالا‌های قاچاق با راه‌اندازی سامانه سِیات

انقلاب در اموال تملیکی با راه اندازی سامانه سیات

احصای کالا مهمترین راهبرد سازمان اموال تملیکی

برچسب ها: کالای قاچاق ، سیات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 