به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماز جمعه این هفته ۱۴ شهریور۱۴۰۴شهر مقدس قم به امامت آیت اللهسید محمد سعیدی در مصلای قدس اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد خطیب و کارشناس مذهبی خواهد بود.

شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم میز‌های خدمت این هفته نماز جمعه قم را برپا خواهند کرد.

مهد آدینه نیز در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.