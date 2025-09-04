عوارض خودپردازها در یاسوج لغو شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه عوارض وضع شده بر دستگاههای خودپرداز بانکها در یاسوج لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید احسان عسکری در نشست شورای هماهنگی بانکها، گفت: بر اساس مراجعات مکرر و متعدد بانکهای عامل به استانداری و حوزه معاونت اقتصادی، شاهد بروز اختلافاتی بین شهرداری یاسوج و ۲۱ بانک عامل در حوزههای مختلف بودیم.
وی اضافه کرد: این اختلافات بهویژه در حوزه عوارض نوسازی، پسماند، حق کسب و پیشه و حق مشرفیت متمرکز بود که از قبل دارای چارچوب تعیین شدهای بودند، اما در کمیت و میزان آن اختلاف نظر وجود داشت.
معاون اقتصادی استانداری افزود: موضوع خودپردازها (ATM) نیز مطرح است که بر اساس آییننامهها، دستورالعملها و رأی هیات مدیره نظارت اداری، اخذ عوارض از دستگاههای خودپردازها امری غیرقابل قبول ارزیابی شد و در همین جلسه قرار بر این شد که همه عوارض وضعشده لغو شود.
عسکری در خصوص بحث شفافیت هم گفت: عوارضی که شهرداری به بانکها ابلاغ میکند، همراه با ریز برنامه ها، مبانی محاسبه و مستندات قانونی باشد تا بانکها بتوانند با بررسی کامل به صحت مبالغ اطمینان حاصل کنند.
وی اضافه کرد: ظرف یک هفته آینده، ریز برنامه های عوارضی وضع شده بر بانکها، توسط شهرداری به صورت شفاف ابلاغ خواهد شد و بانکها نیز متعاقباً ظرف دو هفته پس از دریافت این جزئیات، فرصت خواهند داشت تا نسبت به بررسی و تطبیق مبالغ بر اساس مبانی قانونی وضع عوارض اقدام کنند.
معاون استاندار خاطرنشان کرد: پس از پایان این مهلت که ۲۱ روز آینده خواهد بود، جلسه دیگری به میزبانی استانداری و با حضور طرفین برگزار خواهد شد تا مشکلات باقیمانده به طور نهایی بررسی و رفع شود.
به گفته عسکری، دفتر امور شهری استانداری موظف شد در موارد دارای اختلاف نظر، وارد عمل شده و موضوعات را حل وفصل کند و مواردی که حل نشده باقی ماند در جلسهای با حضور استاندار بررسی شود.