به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید احسان عسکری در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها، گفت: بر اساس مراجعات مکرر و متعدد بانک‌های عامل به استانداری و حوزه معاونت اقتصادی، شاهد بروز اختلافاتی بین شهرداری یاسوج و ۲۱ بانک عامل در حوزه‌های مختلف بودیم.

وی اضافه کرد: این اختلافات به‌ویژه در حوزه عوارض نوسازی، پسماند، حق کسب و پیشه و حق مشرفیت متمرکز بود که از قبل دارای چارچوب تعیین شده‌ای بودند، اما در کمیت و میزان آن اختلاف نظر وجود داشت.

معاون اقتصادی استانداری افزود: موضوع خودپرداز‌ها (ATM) نیز مطرح است که بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رأی هیات مدیره نظارت اداری، اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز‌ها امری غیرقابل قبول ارزیابی شد و در همین جلسه قرار بر این شد که همه عوارض وضع‌شده لغو شود.

عسکری در خصوص بحث شفافیت هم گفت: عوارضی که شهرداری به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، همراه با ریز برنامه ها، مبانی محاسبه و مستندات قانونی باشد تا بانک‌ها بتوانند با بررسی کامل به صحت مبالغ اطمینان حاصل کنند.

وی اضافه کرد: ظرف یک هفته آینده، ریز برنامه های عوارضی وضع شده بر بانک‌ها، توسط شهرداری به صورت شفاف ابلاغ خواهد شد و بانک‌ها نیز متعاقباً ظرف دو هفته پس از دریافت این جزئیات، فرصت خواهند داشت تا نسبت به بررسی و تطبیق مبالغ بر اساس مبانی قانونی وضع عوارض اقدام کنند.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: پس از پایان این مهلت که ۲۱ روز آینده خواهد بود، جلسه دیگری به میزبانی استانداری و با حضور طرفین برگزار خواهد شد تا مشکلات باقی‌مانده به طور نهایی بررسی و رفع شود.