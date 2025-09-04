پخش زنده
آیین تجلیل از بهورزان گیلان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان نظام سلامت در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با تقدیر از تلاشهای مدافعان سلامت به ویژه بهورزان، گفت: کسی که در راه سلامت انسان تلاش میکند، مورد توجه خدا و پیامبر خدا است.
وی با تاکید بر نقش حیاتی بهورزان در خط مقدم خدمترسانی، خدمت صادقانه در این مسیر را عبادتی بزرگ برشمرد.
هادی حق شناس، استاندار گیلان نیز در این آیین با اشاره به تلاشهای بهورزان، مراقبین سلامت و مربیان این حوزه، امنیت و سلامت را دو بال توسعه پایدار دانست و گفت: دولت برای بهبود وضعیت این قشر ارزشمند برنامهریزی کرده و حمایت از آنان در دستور کار قرار دارد.
نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی ضمن تقدیر از خدمات کادر بهداشت و درمان، بر حمایتهای قانونی و تأمین بستههای حمایتی برای بهورزان تأکید کردند.
مهدی فلاح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در این مراسم گفت: بهورزان در حوزه سلامت و پیشگیری بسیار اثرگذارند، بنابراین باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این آیین نقش بهورزان در ارتقای نظام سلامت استان را برجسته توصیف کرد و افزود: بهورزان با تشویق زوجهای جوان و فرهنگسازی برای فرزندآوری میتوانند در نجات گیلان از چالش جمعیتی نقشآفرین باشند.
در پایان این مراسم از ۸۰ بهورز، مراقب سلامت و مربیان آنها با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.