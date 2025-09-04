تولید در ایلام، روایت دغدغهها بر میز گفتگو
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دغدغه ها و خواسته هایشان گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون صنعت معدن و تجارت، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان، از چالشهای راه تا امیدهای فردا گفتند.
در این نشست پیگیری رفع تعهد ارزی، رفع تعلیق کارتهای بازرگانی و رایزنی برای قطع عادلانه برق از قولهایی بود که ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان داد.
«فریدون همتی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز از مدیران استان خواست تمام اختیاراتشان را برای برداشتن موانع سر راه تولید به کار گیرند و خود را شریک تولیدکننده بدانند.
اما خواسته «احمد کرمی» استاندار ایلام از مسئولان وزارت صمت این بود که استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ برای تولیدکنندگان بیش از یکبار باشد.
عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری استان نیز خواستار تغییر مصوبه احصاء تعرفه برق بر اساس بالاترین پیک مصرف برای واحدهای تولیدی شد.