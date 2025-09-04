پخش زنده
امروز: -
دومین مرحله اردوی انتخابی و آماده سازی فوتسال دانش آموزی به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول انجمن فوتسال دانش آموزی کشور گفت: دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانش آموزی به منظور حضور در مسابقات جهانی تا فردا در باغ ابریشم اصفهان برگزار میشود.
رضا داورزنی افزود: از بین حدود ۲۰۰ دانش آموز در مرحله نخست، ۶۰ نفر از برترینها به این مرحله راه یافتند و اکنون در این اردو ۱۲ نفر نهایی انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه تیم ملی فوتسال دانش آموزی کشورمان از بهترینهای دنیا است، افزود: تا پیش از حضور در مسابقات فوتسال دانش آموزان جهان که از ۲۰ آبان امسال به میزبانی برزیل برگزار میشود، تیم ملی کشورمان ۵ مرحله اردوی آمادگی برگزار خواهد کرد.