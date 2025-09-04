معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای لرستان از افتتاح اولین کارگاه تولیدی و فروشگاه مشاغل خانگی طرح کارافن لرستان در دورود خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کیانوش بازگیر گفت: فروشگاه مشاغل خانگی صنایع‌دستی طرح کارافن در شهرستان دورود به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: طرح کارافن یکی از ۷ طرح کلان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است که اردیبهشت‌ماه امسال در قالب تفاهم‌نامه به استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته معاون فنی حرفه‌ای لرستان، این طرح با هدف کمک به زیرساخت آموزشی و اشتغال، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و مهارت‌آموزان فنی و حرفه‌ای اجرا می‌شود.

بازگیر افزود: با اجرای این طرح کارآفرینان می‌توانند بدون واسطه از طریق دریافت آموزش‌های کسب کار و فضای مجازی پس از برند کردن تولیدات خود بدون واسطه محصولات خود را به بازار عرضه کنند.