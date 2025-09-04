پخش زنده
دبیر اجرایی جشن بزرگ مهمانی امت احمد(ص) گفت: امسال ۱۲۰ غرفه در نقاط مختلف مسیر جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) در پیادهراه فردوسی سنندج سازماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مهمانی بزرگ امت احمد (ص) از ساعت ۱۶ تا ۲۲ فردا در پیاده راه فردوسی سنندج برگزار میشود.
در آستانه برگزاری مهمانی بزرگ امت احمد، تدارک لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد و جشن مردمی دیده شده است.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کردستان و دبیر اجرایی برنامه در نشست خبری جشن بزرگ «امت احمد» در سنندج، از حضور گروههایی از ۱۰ استان کشور در این مراسم خبر داد.
صادقی عنوان کرد: همچنین گروههایی از دانشگاهیان، فعالان فرهنگی، هنری، و رسانههای مردمی نیز در این رویداد مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه بر اینکه این رویداد تنها یک جشن نیست بلکه یک پیام وحدت ملی است، تاکید کرد: میهمانی امت احمد بستری برای نمایش همدلی، ایمان و مقاومت مردم ایران است.
دبیر اجرایی جشن بزرگ مهمانی امت احمد(ص) اضافه کرد: در کنار فعالیتهای فرهنگی، غرفههای مختلف این جشن به معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و میراث فرهنگی کردستان خواهند پرداخت.
صادقی با بیان اینکه یکی از بخشهای ویژه جشن امسال، حضور مهمانانی از فلسطین و لبنان است گفت: این چهرههای بینالمللی قرار است به نمایندگی از ملتهای مقاوم، پیام ایستادگی در برابر استکبار را در جمع مردم ایران و کردستان بیان کنند.