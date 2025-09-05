به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مبارزه بیولوژیک یکی از روش‌های مفید و مؤثر برای جلوگیری از خطرات آلودگی زیست محیطی، رعایت نکات بهداشتی، تولید محصول سالم، کاهش مصرف سموم کشاورزی و صرفه جویی در هزینه‌ها است.

این نوع مبارزه غیر شیمیایی امسال برای چندمین بار است که در استان همدان اجرا می‌شود و با توجه به نتایج بسیار خوب آن براساس برنامه برای سال‌های آینده در وسعت بیشتری اجرا خواهد شد.

محدوده فعالیت این زنبور‌ها تنها در مزارع رهاسازی شده است و از آنجا که این زنبور‌ها فقط در آزمایشگاه‌ها تکثیر می‌شوند، نگرانی بابت رشد جمعیت این زنبور‌ها در مزارع وجود ندارد.

این نوع آفت به چهار شکل حشره بالغ پروانه، لارو، تخم و شفیره به برگ‌های گیاه حمله می‌کند و با ایجاد دالان‌هایی بر روی برگ‌ها و حالت لهیدگی میوه، آن را از بین می‌برد و بیشترین مزارع هدف این آفت را مزارع گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و لوبیا تشکیل می‌دهند.