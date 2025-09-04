پخش زنده
اصفهان در حوزه توسعه گردشگری و موزه سازی در کشور پیشگام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور در آئین رونمایی از تکمیل طرحهای مرمتی استان اصفهان بر اهمیت توسعه گردشگری و زیرساختهای اقامتی در این استان تأکید کرد و گفت:کمبود هتلهای درجهیک در اصفهان در مقایسه با شهرهایی مانند مشهد و شیراز قابلتأمل است و باید توجه جدی برای این چالش شود.
علی دارابی تاکید کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۱۰۰ هتل در کشور ساخته شود، و اصفهان در این حوزه پیش قدم باشد.
وی با اشاره به اینکه در دنیا ۹۱ هزار موزه و در ایران ۸۰۰ موزه فعال است، افزود: تا پایان برنامه هفتم باید ظرفیت موزههای کشور به هزار واحد برسد، که نقش بخش خصوصی و خیران در تحقق این هدف بسیار مؤثر است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، در حوزه صنایعدستی به ظرفیتهای خوب اصفهان اشاره کرد و گفت: از ۴۰۰ رشته شناختهشده صنایعدستی، ۲۰۹ رشته در ایران فعال است و اصفهان نقش پررنگی در این میان دارد.
وی همچنین ازپیشنهاد تشکیل ستاد عالی فرونشست در کشور خبر داد و افزود: این طرح تصویبشده و دستورالعملهای آن در مسیر اجرای مراحل اداری است.
دارابی با اشاره به ثبت جهانی ۲۹ اثر از ایران در یونسکو، از ثبت جهانی محوطههای پیشازتاریخ خرمآباد با قدمت ۶۳ هزارساله بهعنوان یکی از بزرگترین افتخارات ایران در این سازمان نام برد و گفت: این رخداد در شرایطی رقم خورد که رژیم صهیونیستی با حمایت برخی کشورها به ایران حمله کرده بود.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور همچنین بر لزوم تعریف اقتصاد میراثفرهنگی با توسعه گردشگری تاکید کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم، این موضوع تعیین تکلیف شده و براین اساس باید ۱۹ میلیون گردشگر وارد کشور بشوند.
دارابی به پیشنهادهای استاندار اصفهان نیز اشاره و آمادگی وزارتخانه را برای راهاندازی گروه تاریخ شفاهی اعلام و خواستار برگزاری سالانه خانه چهرههای ماندگار میراث در این استان شد تا الگویی برای دیگر مناطق باشد.
وی در خصوص بودجه، به پیگیری پیشنهاد تبدیل ادارهکل میراثفرهنگی استانها به سازمان مستقل اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که ۱۰ مرکز که در صدر آن استان اصفهان است، سازمان مستقل باشد تا اختیارات و اعتبارات ویژهای داشته باشد، همچنین اصلاح بودجه تملک استان اصفهان در دستور کار قرار دارد.
وی از موافقت با راهاندازی مرکز آموزش استاد و شاگردی در حوزه مرمت بناهای تاریخی در اصفهان نیز خبر داد و افزود: با اختصاص بودجه و راهاندازی کارگاه بزرگ زریبافی کاشان نیز موافقت شده است.
معاون میراثفرهنگی کشور به بررسی حدود ۵۴ مسجد از میان ۱۴۰۰ مسجد ثبتشده در کشور بر اساس معیارهای جهانی یونسکو اشاره کرد و گفت:اصفهان بالاترین سهمیه را با ۶ مسجد دارد.
علی-دارابی همچنین خواستار فعال شدن انجمنهای میراثفرهنگی استان شد و بر لزوم رفع موانع و گفتمان همکاری میان دستگاهها، ازجمله درزمینهی توسعه مترو، تأکید کرد.