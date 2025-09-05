به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاسی فرماندار نهاوند گفت: این ساختمان تنها یک دفتر اداری نیست، بلکه پایگاهی است برای امید، شکوفایی و همبستگی جامعه کارگری همچنین منشأ تحولات مثبتی در شهرستان نهاوند باشد.

مهدی جلالوند بر حمایت کامل از خانه کارگر تأکید و گفت: خانه کارگر در حمایت از حقوق و منافع کارگران نقش مهمی دارد.

او افزود: انتظار داریم خانه کارگر به عنوان بازویی توانمند، مسائل و مشکلات جامعه کارگری را رصد کرده و در رفع این مشکلات یاریگر باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان نهاوند هم با اشاره به رویکرد خدمات‌محور این مجموعه، گفت: به‌زودی تیم‌های مشاوره تحصیلی، استعدادیابی و خدمات اجتماعی در این مرکز مستقر خواهند شد و خدمات رایگان به کارگران و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهند.

حمید مهدوی گفت: آموزش و توانمندسازی در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد اولین دوره در شهر گیان و با حمایت امام جمعه محترم آن منطقه آغاز شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، نیز با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز نقطه عطفی در فعالیت‌های صنفی شهرستان است.

چنگیز اصلانی گفت: از این پس نهاوند در جایگاهی مشخص‌تر و تأثیرگذارتر در دفاع از حقوق کارگران ظاهر خواهد شد. تشکیلات استان نیز پشتیبان کامل فعالیت‌های این مجموعه خواهد بود.