به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که سال‌ها در استان تهران بلاتکلیف مانده بود، بحث تداخل حریم شهر تهران با ۳۱ شهر استان بود. از ابتدای دولت چهاردهم، ما در استانداری بر این موضوع متمرکز شدیم و با جدیت ورود پیدا کردیم. جلسات مشترکی با وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و امور عمرانی، همچنین با وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران برگزار کردیم تا طرحی جامع برای رفع این مشکل تهیه شود.