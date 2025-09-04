بهره برداری از ۲۶۴ طرح هفته دولت در شهرستان بندر گز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بهره برداری از ۲۶۴ طرح هفته دولت شهرستان بندر گز باحضور معاون اموردهیاری هاو همیاری های کشور و استاندار گلستان آغاز شد.
فرماندار شهرستان بندر گز گفت: مرحله سوم مجتمع بین راهی گزشرقی ،آسفالت و راه اندازی کمربندی بندرگز به طول ۲ کیلومتر و افتتاح نمایندگی راهداری مهمترین این طرح ها بود.
سعید هراتی افزود: ۴۲۹میلیاردتومان مجموع برای طرحهای هفته دولت این شهرستان اختصاص یافته است.