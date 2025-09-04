به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان بهره برداری از ۲۶۴ طرح هفته دولت شهرستان بندر گز باحضور معاون اموردهیاری هاو همیاری های کشور و استاندار گلستان آغاز شد. بهره برداری از ۲۶۴ طرح هفته دولت شهرستان بندر گز باحضور معاون اموردهیاری هاو همیاری های کشور و استاندار گلستان آغاز شد.

فرماندار شهرستان بندر گز گفت: مرحله سوم مجتمع بین راهی گزشرقی ، آسفالت و راه اندازی کمربندی بندرگز به طول ۲ کیلومتر و افتتاح نمایندگی راهداری مهمترین این طرح ها بود.