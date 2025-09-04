به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت زیرساخت، اعلام کرد که امروز دو قطعی فیبر در کشور‌های بلغارستان و رومانی باعث اختلال در اینترنت ایران و چند کشور منطقه از جمله ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان و یونان شده است.

گفتنی است که ساعاتی پیش رادار‌های «ابر آروان» از بروز اختلال‌های متعدد در دیتاسنتر‌های همراه اول و ایرانسل خبر دادند. همچنین برخی کاربران نیز از تجربه قطعی اینترنت گزارش داده‌اند.