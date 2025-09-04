پخش زنده
امروز: -
روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت در آکادمی ملی اسکیت آزادی، رقابتهای رده های سنی خردسالان و نونهالان برگزار شد.
در این رقابتها، ورزشکاران شرکت کننده در مادههای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر به رقابت پرداختند و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند؛
رده سنی ۲۰۱۵:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: محمددایان شیبانی (فارس)
نفر دوم: رادمهر یوسفیدهقی (اصفهان)
نفر سوم: پویان فیروزی (مرکزی)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: آدرین طهماسبینیا (تهران)
نفر دوم: محمدماهان فیضی (تهران)
نفر سوم: امیرعلی امینیفر (فارس)
رده سنی ۲۰۱۶:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: آرسام گلچین (اصفهان)
نفر دوم: پرهام ملکی (اصفهان)
نفر سوم: سامیار بوریاباف (فارس)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: آیهان میرزاپورکردکندی (اردبیل)
نفر دوم: سامیار بوریاباف (فارس)
نفر سوم: آرسام گلچین (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۷:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: سام ناصر فلاح (تهران)
نفر دوم: ماهور فاضلی (اصفهان)
نفر سوم: رهام محمدحسین دولابی (تهران)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: مهراد مهرداران (هرمزگان)
نفر دوم: طاها صادقی (اصفهان)
نفر سوم: اهورا شجاعی (فارس)
رده سنی ۲۰۱۸:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)
نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)
نفر سوم: تژاو افسر (هرمزگان)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)
نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)
نفر سوم: ویهان شهنام (تهران)
مسابقات بخش دختران فردا (جمعه) برگزار میشود.