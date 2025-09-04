به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت در آکادمی ملی اسکیت آزادی، رقابت‌های رده های سنی خردسالان و نونهالان برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران شرکت کننده در ماده‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر به رقابت پرداختند و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند؛

رده سنی ۲۰۱۵:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: محمددایان شیبانی (فارس)

نفر دوم: رادمهر یوسفی‌دهقی (اصفهان)

نفر سوم: پویان فیروزی (مرکزی)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: آدرین طهماسبی‌نیا (تهران)

نفر دوم: محمدماهان فیضی (تهران)

نفر سوم: امیرعلی امینی‌فر (فارس)

رده سنی ۲۰۱۶:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: آرسام گلچین (اصفهان)

نفر دوم: پرهام ملکی (اصفهان)

نفر سوم: سامیار بوریاباف (فارس)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: آیهان میرزاپورکردکندی (اردبیل)

نفر دوم: سامیار بوریاباف (فارس)

نفر سوم: آرسام گلچین (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۷:

ماده ۱۰۰ متر:

نفر اول: سام ناصر فلاح (تهران)

نفر دوم: ماهور فاضلی (اصفهان)

نفر سوم: رهام محمدحسین دولابی (تهران)

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: مهراد مهرداران (هرمزگان)

نفر دوم: طا‌ها صادقی (اصفهان)

نفر سوم: اهورا شجاعی (فارس)

رده سنی ۲۰۱۸:

ماده ۱۰۰ متر:

نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)

نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)

نفر سوم: تژاو افسر (هرمزگان)

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)

نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)

نفر سوم: ویهان شهنام (تهران)

مسابقات بخش دختران فردا (جمعه) برگزار می‌شود.