پخش زنده
امروز: -
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، برای امروز افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد (احتمال تندباد لحظهای) و احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت:، انتقال گرد و غبار رقیق و برای روزهای پنج شنبه و جمعه با عبور موجی از فراز منطقه احتمال افزایش ناپایداری به صورت بارش ضعیف رگباری پراکنده در ارتفاعات انتظار میرود.
قطره افزود:تا پایان هفته دمای بیشینه تغییرات محسوسی ندارد؛ اما دمای کمینه تا اواسط هفته آینده روند کاهشی در پیش میگیرد.