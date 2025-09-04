پخش زنده
امروز: -
سه محموله واکسن آنفلوانزا معادل ۵ هزار و ۱۶۴ دز وارد استان چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: امسال سهم چهارمحال و بختیاری ۳۰ هزار دز واکسن آنفلوانزا است که به تدریج از طریق شرکتهای دارویی وارد استان میشود.
ملکپور افزود: واکسنهای توزیع شده ۴ ظرفیتی هلندی و ایرانی هستند.
به گفته وی از شهریور تا اواخر آبان مناسبترین زمان تزریق این واکسن است و اثر بخشی و ایجاد ایمنی ۱.۵ ماه بعد از تزریق خواهد بود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: گروههای پرخطر شامل سالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان، مادران باردار، افراد دارای نقص ایمنی و بیماریهای زمینهای در اولویت تزریق واکسن قرار دارند.