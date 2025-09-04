به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدباقر آقایی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های ملی و میراث آیندگان اظهار داشت: ایجاد پاسگاه حفاظت منابع طبیعی در شهرستان اسکو یک ضرورت انکارناپذیر است تا بتوانیم از این منابع ارزشمند به‌ طور فعال و مستمر محافظت کنیم.

وی افزود: این اقدام ضمن پیشگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی، امکان حفاظت بهتر از جنگل‌ها، مراتع و سایر منابع طبیعی را در برابر عوامل مخرب فراهم خواهد کرد.

فرماندار شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این پاسگاه گام مهمی در جهت برقراری امنیت پایدار برای منابع طبیعی و تقویت اقدامات پیشگیرانه برداشته می‌شود.

آقایی گفت:حفاظت از این موهبت‌های الهی و ثروت‌های ملی نیازمند عزمی جدی و تجهیز امکانات لازم است که با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد تحقق این مهم در اسکو خواهیم بود.

گفتنی است شهرستان اسکو با دارا بودن پتانسیل‌های طبیعی منحصر‌به‌فرد به‌ویژه در ارتباط با کوه سهند، نیازمند مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی جامع در حوزه آبخیزداری است. تمرکز بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری نه تنها به حفاظت از خاک و آب منجر می‌شود بلکه می‌تواند به توسعه صنعت اکوتوریسم و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کند و نقش کلیدی در مقابله با آثار خشکسالی ایفا کند.