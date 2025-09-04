تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ایلام
با حضور، جانشین عقیدتی سیاسی فراجا، حجت الاسلام والمسلمین «احمد امینی» بعنوان رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی ایلام با حضور حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر صوفی» جانشین عقیدتی سیاسی فراجا، سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان ایلام در سالن الغدیر انتظامی ستاد انتظامی استان برگزار شد.
در این مراسم از زحمات حجت الاسلام والمسلمین «مهدی تیموری» قدردانی و حجت الاسلام والمسلمین «احمد امینی» بعنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان منصوب شد.
در این آیین، مسئولان بر اهمیت هدایت معنوی و تبیین ارزشهای سازمانی برای کارکنان پلیس تأکید کردند.