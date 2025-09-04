به گزارش؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی ایلام با حضور حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر صوفی» جانشین عقیدتی سیاسی فراجا، سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان ایلام در سالن الغدیر انتظامی ستاد انتظامی استان برگزار شد.