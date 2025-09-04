دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت:
فرآیندهای گمرکی ایران و افغانستان باید الکترونیکی شود
در انجام فرآیندهای مرزی و گمرکی ایران و افغانستان باید به سمت استفاده از سامانههای الکترونیکی حرکت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور آسیای جنوبی در حاشیه نشست مشترک مرزی مسئولان اقتصادی ایران و افغانستان در مرز دوغارون در جمع خبرنگاران گفت: در مرز دوغارون زیرساختهای ارتباطی از جمله چهار مسیر ویژه ورود و خروج ناوگان تجاری ایجاد شده است، اما فرایندهای مرزی و گمرکی به صورت دستی انجام میشود و باید به سمت استفاده از سامانههای الکترونیکی حرکت کنیم.
عبدالساده نیسی افزود: تفاهمنامههای متعددی در طول سالها میان ایران و افغانستان امضا شده، اما بیشتر مفاد آنها به طور کامل اجرایی نشده است.
او با بیان اینکه حل چالشهای مرزی نیازمند اقدام عملی است، ادامه داد: دولت به دنبال اجرا و عملی شدن مفاد اسناد امضا شده میان ایران و کشورهای مختلف است و با یک سبک جدید نظیر همسان سازی استانداردهای دوگانه و همچنین برگزاری نشستهای مجازی، بر این موضوع متمرکز خواهیم شد.
نیسی بیان کرد: روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون خالی از کشور افغانستان وارد مرز دوغارون و ایران میشود که با هدف کاهش معطلی بار و روان سازی ترددها، باید مسیر جداگانهای برای این ناوگان ایجاد شود.
وی تصریح کرد: طرف افغانستانی همواره با ایران همراه بوده و برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، برگرفته از عمق اشتراکات فرهنگی و زبانی است.
دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور آسیای جنوبی با اشاره نشست مشترک مرزی مسئولان ایران و افغانستان اضافه کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات مختلف در حوزههای مرزی، گمرکی، نفتی، کشاورزی و دامی میان این دو کشور مطرح و برادرانه بررسی شد.
نیسی تاکید کرد: همچنین تصمیم گرفته شد که جلسات ویدئوکنفرانسی برای نهایی کردن پیش نویس تفاهمنامه اجلاس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان برگزار شود.