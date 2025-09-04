به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسحاقی در آیین بهره برداری از ۹۰ طرح توسعه‌ای، زیرساختی و فنی رسانه ملی در استان با حضور رئیس سازمان صدا و سیما گفت: در دهه ۷۰ مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتند مبارزه با جنگ نرم و شبیحخون فرهنگی در دستور کار قرار گیرد که امروز شاهد این هستیم که رسانه ملی به درک درستی از توصیه‌های رهبری در دهه ۷۰ رسیدند و به سمت تربیت فرزندانی که در جنگ نرم با دشمنان نظام هستند، حرکت کردند.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز به رسانه ملی امیدوار هستیم و با افتخار از رسانه ملی یاد می‌کنیم چرا که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که مورد هدف اسرائیل قرار گرفت، با تمام توان صدای ملت بود و بیانگر واقعیت‌ها بودند و با تدبیر رئیس رسانه ملی و فرزندان این رسانه، آنتن رسانه ملی برای لحظه‌ای قطع نشد.

اسحاقی گفت: ما در جنگ نرم هم سربازان گمنام داریم که اعضای رسانه، سربازان گمنام هستند.

وی با بیان اینکه رئیس رسانه ملی می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد مردم داشته باشد، گفت: همواره در تمام موضوعات دوربین‌های صدا و سیما در صحنه حضور دارند و با تهیه گزارش‌های به موقع، بسیاری از مشکلات در کشور مرتفع شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دکتر جبلی می‌خواهیم که در معرفی ظرفیت‌ها و توان اقتصادی استان و محصولاتی همچون زرشک و زعفران ورود جدی کند.

وی با بیان اینکه برداشت محصولات استراتژیک استان با مشقت همراه است، اما قیمت این محصولات با قیمت واقعی فروخته نمی‌شود، افزود: تقاضا داریم در فصل برداشت زرشک که در آستانه آن هستیم، به صورت زنده برداشت این محصول در شبکه‌های سراسری پخش شود.

اسحاقی گفت: تقاضای دیگر ما این است که در سریال‌های پرمخاطب محصولات استراتژیک استان معرفی شود.

به گفته وی تقاضا داریم موضوعات حیاتی استان از جمله انتقال آب و همینطور راه آهن در دستور کار رسانه ملی باشد.

وی افزود: در خصوص مرز نیز، مردم ما جانشان را فدای کشور می‌کنند و انتظار داریم مرز‌های ما نیز مورد توجه بیشتر قرار گیرد.