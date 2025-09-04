مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: صنعت پالایش کشور توانسته با مدیریت صحیح، سوخت‌رسانی پایدار و مطمئن را در سراسر کشور تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق عظیمی‌فر» امروز (پنجشنبه، ۱۳ شهریور) در آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان (KHT) با بیان اینکه وابستگی برخی پالایشگاه‌ها به منابع آبی از جمله زاینده‌رود که طی سال‌های اخیر با کاهش جریان آب روبرو بوده، ضرورت اجرای طرح‌های انتقال و تأمین پایدار آب را بیش از گذشته آشکار کرده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه اقدام‌های مؤثری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت استانداری اصفهان انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های استاندار اصفهان و همکاری فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان منجر به پیشرفت سریع پروژه انتقال آب شد، افزود: این طرح نمادی از کار جمعی و وفاق ملی است که توانست در مدت کوتاهی به پیشرفت چشمیگیری برسد و نمونه‌ای ارزشمند از همدلی بخش‌های مختلف اقتصادی برای پایداری تولید و کاهش تنش‌های آبی به شمار می‌رود.

صنعت پالایش نیازمند توجه همزمان به دو محور اساسی

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه چالش تأمین آب تنها محدود به اصفهان نیست و در تابستان امسال پالایشگاه تهران نیز با بحران آب مواجه شد، افزود: توقف فعالیت هر پالایشگاه می‌تواند بحران زنجیره‌ای در تأمین سوخت کشور ایجاد کند، زیرا کمبود فرآورده‌های حیاتی مانند بنزین و گازوئیل نه تنها حمل‌ونقل بلکه نیروگاه‌ها و تولید برق را نیز با اختلال جدی روبرو می‌سازد.

عظیمی‌فر یادآور شد:‌ خوشبختانه امسال پروژه مهم تصفیه پساب فاضلاب پالایشگاه تهران به بهره‌برداری رسید که ضمن کاهش ۱.۵ درصدی مصرف آب شرب تهران، ریسک اختلال تولید در این پالایشگاه را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.

وی با بیان اینکه صنعت پالایش کشور نیازمند توجه همزمان به دو محور اساسی افزایش تولید و مدیریت مصرف است، گفت: تنها زمانی می‌توان بر ناترازی‌های موجود در حوزه فرآورده‌های نفتی فائق آمد که این دو بال به‌طور هم‌زمان فعال شوند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: موفقیت در این مسیر منوط به اصلاح حکمرانی، ارتقای روابط مالی حاکم بر صنعت پالایش، توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌ها، بهره‌گیری از توان داخل و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه دانش فنی و تجهیزات و در نهایت ارتقای جایگاه سرمایه انسانی است که امروز به دلیل فقدان مشوق‌های کافی با چالش جدی روبه‌روست.

ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و بنزین در وضعیت مطلوب

عظیمی‌فر به افتتاح و بهره‌برداری از چندین طرح مهم در پالایشگاه‌های کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: همسو با سیاست‌های دولت برای ارتقای کیفیت سوخت و افزایش ظرفیت تولید، واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز و طرح تولید نفت‌گاز با استاندارد یورو در پالایشگاه آبادان (واحد هیدروکراکر) به بهره‌برداری رسیدند.

وی از پیشرفت طرح‌های مهم در پالایشگاه مهر خلیج فارس و پالایشگاه اصفهان خبر داد و گفت: پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در این واحدها با جدیت دنبال می‌شوند و به‌زودی وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند تا نقش مؤثری در بهبود عملکرد و توسعه پایدار ایفا کنند.

معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، گفت: در هفته گذشته پروژه انتقال نفت خام و فرآورده‌ها به ارزش بیش از ۷۲۰ میلیون دلار با فرمان رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که بخشی از مجموعه طرح‌های گسترده در این حوزه است.

عظیمی‌فر تصریح کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد که حل ناترازی‌های حوزه انرژی نه تنها ممکن است بلکه با عزم و اراده جمعی و هم‌افزایی میان همه بخش‌ها می‌توان به آن دست یافت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی یک سال اخیر و با اقدام‌های انجام‌شده، ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و بنزین هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارند، تصریح کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد صنعت پالایش کشور با وجود تمامی محدودیت‌ها توانسته است سوخت‌رسانی مطمئن و پایدار را در این مدت تضمین کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس، استانداران، مدیران، مهندسان، کارگران و پیمانکاران فعال در این حوزه تأکید کرد: توسعه صنعت پالایش دستاورد یک دولت و یک مدیر نیست، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تلاش‌ها و همکاری‌ها در طول سالیان مختلف است و باید قدردان مدیران و تلاشگرانی بود که در دوره‌های پیشین نیز در این مسیر نقش‌آفرینی کردند.