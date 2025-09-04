به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با پیگیری های قضایی عملیات نصب و راه‌اندازی سورتمه ریلی شهربازی گرگان در منطقه هزارپیچ با حضور پیمانکار خارجی و پس از چند سال بلاتکلیفی، آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان، در بازدید از شهربازی گرگان، گفت: تجهیزات این سورتمه چند سال پیش خریداری و وارد استان شد اما به علت اختلافات میان اعضای شورای شهر و شهرداری و پیچیدگی‌های اداری، بارها اجرای طرح نصب آن، به تعویق افتاده بود.

حیدر آسیابی، افزود: برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و تعیین تکلیف این طرح، دادگستری گلستان ورود کرد و با برگزاری نشست‌های متعدد و بازدیدهای میدانی، موانع حقوقی و اجرایی، رفع و اکنون با ورود پیمانکار چینی، عملیات نصب ، آغاز و درحال اجراست.

آسیابی گفت: راه اندازی سورتمه ریلی، مقدمه‌ای برای تکمیل مجتمع بزرگ گردشگری ۱۸ هکتاری گرگان است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این مجتمع تفریحی علاوه بر رونق گردشگری استان، بخشی از ترافیک سنگین محور ناهارخوران گرگان را به منطقه تفریحی هزارپیچ هدایت خواهد کرد.

حیدر آسیابی افزود: مردم استان گلستان و شهر گرگان، سالهاست چشم انتظار ساخت و راه اندازی این مجموعه هستند و حالا با آغاز نصب این سورتمه، مقدمات راه اندازی این شهربازی هجده هکتاری فراهم شده است.

همچنین رئیس کل دادگستری استان از سالن سرپوشیده بزرگ پنج هزار متر مربعی مجموعه نیز بازدید و بر انعقاد سریع قرارداد مربوط به تکمیل آن، تاکید کرد.

مجموعه گردشگری هزار پیچ گرگان یکی از بزرگترین شهربازی های مدرن کشور است و در شمال کشور است.