رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان گفت: استاندارد‌های صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان یکسان سازی می‌شود.

استاندار‌های صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان یکسان سازی می‌شود

استاندار‌های صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان یکسان سازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، صبغت الله آخوندزاده در حاشیه نشست مشترک مرزی مسئولان اقتصادی ایران و افغانستان در مرز دوغارون در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام برای آن انجام می‌شود تا مشکلات و مسائل مرتبط با بازرگانان و معطلی رانندگان به حداقل برسد.

وی افزود: ورود فرآورده‌های نفتی و سوخت به افغانستان، دارای استاندارد‌هایی است که البته مشکلی در این حوزه وجود ندارد، اما می‌خواهیم با طرف ایرانی به نقاط مشترکی برسیم.

رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان ادامه داد: صادرات، واردات و ترانزیت کالا در گذرگاه دوغارون-اسلام قلعه بدون هیچ مانعی در حال انجام است؛ فقط برخی مسائل جزئی وجود دارند که با همکاری ایران حل خواهد شد.

آخوندزاده بیان کرد: مسائلی که معمولا در بحث ورود مواد نفتی از ایران به وجود می‌آید، در حدی نیستند که فعالیت در گمرک‌های دو کشور را مختل یا متوقف کند.

وی تصریح کرد: همچنین برای خدمات دهی و آسودگی خاطر رانندگان، تاجران و کارگران، امکانات رفاهی و استراحتگاهی در گمرک اسلام قلعه ساخته می‌شود.

رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان با اشاره به نشست مشترک با مسئولان اقتصادی ایران اضافه کرد: در این نشست که به میزبانی منطقه آزاد تجاری دوغارون برگزار شد، طرف‌های ایرانی و افغانستانی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و قرار شد آنها را با مدیران ملی خود به اشتراک بگذاریم.

این مسئول تاکید کرد: بیشترین حجم صادرات و واردات میان ایران و افغانستان از مسیر دوغارون-اسلام قلعه صورت می‌گیرد و طرف ایرانی نیز به اهمیت این گذرگاه اقتصادی واقف است.