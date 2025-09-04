استاندارهای صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان یکسان سازی میشود
رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان گفت: استانداردهای صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان یکسان سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، صبغت الله آخوندزاده در حاشیه نشست مشترک مرزی مسئولان اقتصادی ایران و افغانستان در مرز دوغارون در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام برای آن انجام میشود تا مشکلات و مسائل مرتبط با بازرگانان و معطلی رانندگان به حداقل برسد.
وی افزود: ورود فرآوردههای نفتی و سوخت به افغانستان، دارای استانداردهایی است که البته مشکلی در این حوزه وجود ندارد، اما میخواهیم با طرف ایرانی به نقاط مشترکی برسیم.
رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان ادامه داد: صادرات، واردات و ترانزیت کالا در گذرگاه دوغارون-اسلام قلعه بدون هیچ مانعی در حال انجام است؛ فقط برخی مسائل جزئی وجود دارند که با همکاری ایران حل خواهد شد.
آخوندزاده بیان کرد: مسائلی که معمولا در بحث ورود مواد نفتی از ایران به وجود میآید، در حدی نیستند که فعالیت در گمرکهای دو کشور را مختل یا متوقف کند.
وی تصریح کرد: همچنین برای خدمات دهی و آسودگی خاطر رانندگان، تاجران و کارگران، امکانات رفاهی و استراحتگاهی در گمرک اسلام قلعه ساخته میشود.
رئیس امور سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان با اشاره به نشست مشترک با مسئولان اقتصادی ایران اضافه کرد: در این نشست که به میزبانی منطقه آزاد تجاری دوغارون برگزار شد، طرفهای ایرانی و افغانستانی دیدگاههای خود را مطرح کردند و قرار شد آنها را با مدیران ملی خود به اشتراک بگذاریم.
این مسئول تاکید کرد: بیشترین حجم صادرات و واردات میان ایران و افغانستان از مسیر دوغارون-اسلام قلعه صورت میگیرد و طرف ایرانی نیز به اهمیت این گذرگاه اقتصادی واقف است.