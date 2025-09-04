افزایش تولید تنها راهحل برون رفت از مشکلات
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رشت گفت: رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان،
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات ارزی واحدهای تولیدی گیلان، افزایش تولید را تنها راهحل برون رفت از مشکلات دانست و گفت: در صورت افزایش تولید پویایی اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد.
سیدعلی لطفیزاده افزود: رهبر معظم انقلاب به مدت ۱۶ سال، سالها را با شعارهای اقتصادی نامگذاری کردند که ۸ سال از آن به مقوله تولید اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه رکن اصلی و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی افزایش تولید با همافزایی و همکاری همه دستگاههای متولی بویژه وزرات صمت است گفت: این موضوع موکد آن است که تصمیمات ضد تولید و صادرات، مخرب بهبود وضعیت کلی کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد امسال وزارت صمت را تسهیلگری حداکثری مبتنی بر دادههای موجود اعلام کرد و افزود: با همافزایی، شفافیت و سیاستگذاری دقیق، مسیر تولید ملی را هموار خواهیم کرد.
سیدعلی لطفیزاده با اشاره به ظرفیتهای عظیم اقتصادی و موقعیت خاص جغرافیایی گیلان گفت: نزدیکی این استان به بازارهای حوزه CIS (مشترک المنافع) با جمعیت بازار مصرف کشورهای پیرامون خزر، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر میتواند نقش راهبردی در اتصال کریدور شمال و جنوب ایفا کند.